AgenPress. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato alla televisione TRT Turk in un’intervista che il leader dell’Isis noto, come Abu Hussein al-Qurayshi è morto sabato. “E’ stato ucciso in un’operazione delle squadre di intelligence turche nel nord della Siria”.

Secondo fonti dei media turchi il leader dell’Isis si è fatto saltare in aria per evitare la cattura.