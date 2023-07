Turchia. Erdogan “ricatta” la Nato. Sì a adesione Svezia se la Turchia entra nell’Unione Europea

- Advertisement -

AgenPress – “Prima apriamo la strada alla Turchia nell’Unione Europea, poi apriamo la strada alla Svezia, proprio come abbiamo aperto la strada alla Finlandia”.

Lo ha detto Erdogan durante una conferenza stampa prima di partire per il vertice dell’Alleanza atlantica a Vilnius, come riporta Anadolu.

La dichiarazione di Erdogan, che sembra quasi un “ricatto” ha sorpreso i diplomatici, è arrivata alla vigilia di un vertice Nato in Lituania, dove l’adesione della Svezia è all’ordine del giorno.

Erdogan ha affermato che è giunto il momento di agire sulla candidatura della Turchia ad aderire all’UE, a lungo in stallo. “La Turchia aspetta alle porte dell’Unione europea da oltre 50 anni”, ha affermato, e “quasi tutti i paesi membri della NATO sono paesi membri europei”.

“Il progresso nel processo di adesione della Svezia alla Nato dipende dall’adempimento dei patti dell’accordo tripartito”, ha detto Erdogan in riferimento alle richieste di Ankara a Stoccolma per dare al Paese scandinavo il via libera all’adesione nell’Alleanza Atlantica, ovvero un distanziamento dal terrorismo e l’estradizione di alcuni sospetti militanti.

La Turchia afferma che la Svezia consente ai membri di gruppi terroristici curdi riconosciuti di operare in Svezia, in particolare il partito militante dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Sostiene inoltre che il governo svedese sia stato complice delle proteste anti-islamiche di estrema destra.

La NATO mirava ad ammettere la Svezia nell’alleanza prima del vertice di questa settimana a Vilnius, in Lituania, ma la Turchia ha bloccato l’adesione della Svezia a causa di disaccordi di lunga data tra i due paesi.

E sulla guerra in Ucraina Erdogan afferma di ritenere “che la fine della guerra e una pace giusta e duratura il prima possibile faciliterà il processo di adesione dell’Ucraina nella Nato”.