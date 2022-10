Turchia. Erdogan propone un referendum sull’utilizzo del velo in ufficio, scuola e università

AgenPress – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha proposto un referendum su una modifica costituzionale per garantire il diritto di indossare il velo negli uffici pubblici, nelle scuole e nelle università.

“Se avete il coraggio sottoponiamo questo tema ad un referendum (…) Lasciamo che sia la nazione a decidere”, ha affermato il capo dello stato turco, rivolgendosi al leader del principale partito di opposizione Kemal Kilicdaroglu che inizialmente aveva proposto una legge per garantire il diritto di portare il velo.

Il dibattito sull’uso del velo si è acceso di recente in Turchia in vista delle elezioni presidenziali e legislative previste per il 2023. A differenza degli anni ’90, quando l’argomento suscitava accesi dibattiti, oggi nessun movimento politico ne propone il divieto in Turchia.

A maggioranza musulmana, ma con la laicità sancita nella sua costituzione, la Turchia è stata per molto tempo un Paese in cui è stato vietato indossare il velo nelle amministrazioni pubbliche, nelle scuole e nelle università, nonché in alcuni luoghi come il parlamento o nell’esercito.