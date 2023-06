Turchia. Erdogan offre il proprio sostegno a Putin. Pronta ad aiutare per soluzione pacifica

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin.

Durante l’incontro sono stati discussi gli ultimi sviluppi in Russia. Erdoğan ha sottolineato l’importanza di agire con buon senso e ha affermato che la Turchia è pronta a fare la sua parte per risolvere la situazione in modo pacifico e sereno, il prima possibile.

Anche il Cremlino ha confermato la chiamata, affermando che Erdoğan ha promesso il suo “pieno sostegno” a Putin.

“Su iniziativa della parte turca, Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan”, ha detto il Cremlino in una nota.

“Il presidente della Russia ha informato della situazione nel paese in relazione a un tentativo di ribellione armata. Il presidente della Repubblica di Turchia ha espresso pieno sostegno ai passi compiuti dalla leadership russa”.