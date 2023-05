Turchia. Aperti i seggi, molti sperano nella sconfitta di Erdogan. Il rivale promette il ritorno della democrazia

Per assicurarsi la vittoria assoluta domenica, il vincitore ha bisogno di più del 50% dei voti. Altrimenti si va al ballottaggio tra due settimane.

Sono state segnalate code in alcuni seggi elettorali prima dell’inizio delle votazioni alle 08:00 (05:00 GMT) e un funzionario di una scuola di Istanbul ha scherzato dicendo che i turchi erano così affamati di democrazia che avevano già rotto il francobollo per votare due volte.

Questi sono tempi particolarmente difficili per l’elettorato turco di 64 milioni di persone.

Kılıçdaroğlu, ex burocrate di 74 anni, ha promesso di riparare l’economia vacillante della Turchia e ripristinare le istituzioni democratiche compromesse dallo scivolamento verso l’autoritarismo durante il mandato di Erdogan.

Erdogan ha esaltato le virtù del suo lungo governo, conducendo campagne su una piattaforma di stabilità, politica estera indipendente e continuando a sostenere l’industria della difesa turca. Di recente ha aumentato del 45% i salari dei dipendenti statali e abbassato l’età pensionabile.

Negli ultimi due anni, la valuta turca è crollata e i prezzi sono aumentati a dismisura, provocando una crisi del costo della vita che ha scalfito la base conservatrice e operaia di Erdogan.

I turchi hanno tempo fino alle 17:00 (14:00 GMT) per votare, sebbene 1,76 milioni abbiano già votato all’estero in Germania, Francia e altri paesi: un’affluenza record del 53%.

Per i sopravvissuti colpiti dai terremoti del 6 febbraio, il voto si rivelerà molto più difficile, perché molti hanno lasciato le loro case e possono votare solo dove sono registrati.

Le conseguenze del disastro hanno oscurato la campagna elettorale e sono diventate seconde solo all’economia come questione chiave.

Ad Adana, dove centinaia di persone sono morte in edifici crollati, c’è ancora una rabbia palpabile per la risposta.

Il terremoto ha causato oltre 51.000 vittime in Turchia e nella vicina Siria. Migliaia sono ancora dispersi, con tombe anonime che si vedono lungo la campagna turca sud-orientale.

I partiti politici hanno messo a disposizione autobus per migliaia di sopravvissuti provenienti da tutta la Turchia per tornare a votare in alcune delle province più colpite dove sono ancora registrati.