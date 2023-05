Turchia. Agenzia indipendente Anka, “Kilicdaroglu in testa con il 52%. Erdogan si ferma al 43,65%”

- Advertisement -

AgenPress – Secondo l’agenzia turca indipendente Anka vicina all’opposizione, con il 49,6% delle schede scrutinate il candidato dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu sarebbe in testa con il 52,59% dei voti, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si fermerebbe al 43,65% delle preferenze.

I primi risultati riportati dall’agenzia di stampa statale turca Anadolu mostrano, invece, che il presidente Recep Tayyip Erdogan è ancora davanti al rivale Kemal Kilicdaroglu, con il 51,03% dei voti contati. Anadolu ha riferito che Erdogan aveva ricevuto il 52,03% dei voti contro il 42,11% di Kilicdaroglu e il 5,33% di Ogan. L’ agenzia di stampa statale turca Anadolu è inaffidabile e potrebbe riportare numeri preliminari a favore del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha replicato l’opposizione.

Parlando durante una conferenza stampa ad Ankara, Mansur Yavas, sindaco della capitale e candidato alla vicepresidenza dell’opposizione, ha dichiarato che l’Agenzia Anadolu non svolge più la sua funzione. Secondo i dati in nostro possesso, il tasso di urne aperte è del 23,87%. Kemal Kilicdaroglu è attualmente in testa, fidati di noi, credici”.

Yavas è apparso accanto al sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, anche lui candidato alla vicepresidenza dell’opposizione, che ha affermato che la reputazione di Anadolu era “sotto zero” e che i risultati preliminari non riflettevano lo stato della gara.

“Nel 2018, nelle elezioni in cui Erdogan è stato eletto presidente, è iniziata con il 67% ed è finita con il 52%. Nel 2019 non se lo possono permettere, sono ripartiti in rialzo, ma ha chiuso a un ritmo inferiore. Quando guardiamo a questi tassi, possiamo facilmente dire che Kilicdaroglu sarà dichiarato presidente questa sera, ci crediamo”.