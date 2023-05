Turchia. 64 mln di elettori alle urne per scegliere tra il dittatore Erdogan e il repubblicano Kilicdaroglu

- Advertisement -

AgenPress – Gli elettori in Turchia sono tornati alle urne domenica per decidere se Recep Tayyip Erdogan estenderà il suo governo sempre più autoritario fino a un terzo decennio o se sarà spodestato da uno sfidante che ha promesso di ripristinare una società più democratica. Sostenuto da un’ampia alleanza di opposizione, ha annunciato il voto come un referendum sulla direzione futura della Turchia. Kilicdaroglu è un ex funzionario dai modi gentili che ha guidato il Partito popolare repubblicano pro-laico, o CHP, dal 2010. Ha fatto una campagna sulla promessa di invertire l’arretramento democratico di Erdogan, ripristinare l’economia tornando a politiche più convenzionali e migliorare i legami con l’Occidente.

Il presidente, favorito alla vittoria, promette una nuova era che unirà il Paese attorno a un “secolo turco”. Ma il problema più urgente è l’inflazione dilagante e la crisi del costo della vita. Più di 64 milioni di persone possono votare. Le urne si sono aperte alle 8 del mattino

Gli elettori hanno nove ore per votare prima delle 17:00 (14:00 GMT) e molti stavano già aspettando fuori da un seggio elettorale nel centro di Ankara prima che le porte si aprissero. Una donna di 80 anni aveva impostato la sveglia alle 05:00 per essere sicura di arrivare in orario.

L’affluenza al primo turno è stata di un impressionante 88,8% e il vantaggio di Erdogan è stato di 2,5 milioni di voti. Ecco perché entrambi i candidati tengono d’occhio gli otto milioni che non hanno votato, ma questa volta hanno potuto.

Prima del ballottaggio Kilicdaroglu ha accusato il suo rivale di gioco scorretto, bloccando i suoi messaggi di testo agli elettori mentre passavano i messaggi del presidente.

I partiti di opposizione stanno dispiegando un esercito di circa 400.000 volontari nel tentativo di garantire che non avvengano brogli elettorali, sia nei seggi elettorali che successivamente presso l’autorità elettorale. Ma tra i volontari servono avvocati come Sena per accompagnare le urne. Kilicdaroglu ha promesso uno stile di presidenza molto diverso nel suo ultimo giorno di campagna elettorale: “Non mi interessa vivere nei palazzi. Vivrò come te, con modestia… e risolverò i tuoi problemi”. È stato un colpo all’enorme complesso sontuoso di Erdogan ai margini di Ankara, in cui si è trasferito quando è passato da primo ministro a presidente nel 2014. Dopo essere sopravvissuto a un fallito colpo di stato nel 2016, ha assunto ampi poteri, messo in carcere decine di migliaia di persone e ha preso il controllo dei media. Quindi è stato carico di simbolismo quando sabato ha fatto una visita elettorale al mausoleo di un primo ministro giustiziato dai militari dopo un colpo di stato nel 1960. “L’era dei colpi di stato e delle giunte è finita”, ha dichiarato, collegando l’attuale stabilità della Turchia al proprio governo autoritario. La Turchia, tuttavia, è profondamente polarizzata, con il presidente che fa affidamento su una base di appoggio di conservatori religiosi e nazionalisti, mentre i sostenitori del suo rivale sono principalmente laici, ma molti di loro sono anche nazionalisti. Gli economisti affermano che la politica di Erdogan di tagliare i tassi di interesse anziché aumentarli ha solo peggiorato le cose. La lira turca ha toccato minimi storici, la domanda di valuta estera è aumentata e le riserve nette di valuta estera della banca centrale sono in territorio negativo per la prima volta dal 2002. “La banca centrale non ha valuta estera da vendere”, afferma Selva Demiralp, professoressa di economia alla Koc University. “Esistono già una sorta di controlli sui capitali: sappiamo tutti che è difficile acquistare dollari. Se continuano con tassi di interesse bassi, come ha segnalato Erdogan, l’unica altra opzione sono controlli più severi”.