Tumori, Schillaci: mozione Camera, prevenzione e cura priorità Ministero

AgenPress. “La prevenzione e la cura del cancro sono in cima alle priorità del Ministero della Salute. La mozione unitaria approvata all’unanimità alla Camera dei Deputati va nella direzione che abbiamo già intrapreso volta a potenziare le attività di screening oncologico per diagnosi sempre più precoci e tempestive.

Il Piano Oncologico Nazionale, che abbiamo approvato di recente, pone l’attenzione sulla centralità del malato e sulla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso agli interventi di prevenzione e cura, secondo un approccio globale e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico, compreso il miglioramento delle cure e la prevenzione delle recidive.

Il 40% dei casi di tumori e il 50% delle morti oncologiche possono essere evitati intervenendo su fattori di rischio prevenibili. Ecco perché rafforzeremo le campagne per l’adozione di comportamenti di stili di vita sani e corretti coinvolgendo anche le scuole, a partire dalle elementari.

Investire in prevenzione facendo leva anche sui comportamenti individuali e collettivi significa meno persone malate in futuro, un vantaggio in termini di salute e di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”, così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.