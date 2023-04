Tridico (Inps), calo demografico causerà meno occupati e più pensionati. Fra 20 anni rapporto uno a uno

- Advertisement -

AgenPress – “Secondo le nostre previsioni tra il 2040-2050 raggiungeremo il rapporto di uno a uno, se queste sono le condizioni demografiche. Un rapporto critico, che dobbiamo evitare”.

Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, per il quale bisogna dare una spinta forte alla natalità e all’occupazione di donne e giovani”.

In prospettiva il gap demografico e tra entrate e uscite dal mercato del lavoro “produce meno occupati e più pensionati. In venti anni rischiamo di avere un rapporto troppo vicino a uno tra un pensionato e un lavoratore attivo. Noi dobbiamo invece avere un rapporto pari a 1,5 per stare su un crinale di sostenibilità”

“I Paesi ricchi hanno immigrati, anche perché i lavori a basso-medio reddito sono prevalentemente coperti da loro. E contribuiscono alla sostenibilità del sistema, perché sono prevalentemente lavoratori attivi”.