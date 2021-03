Treviso. Botte a bambini in una scuola di Corano per non aver imparato i salmi

AgenPress – Due cittadini bengales sono stati rinviati a giudizio dalla Procura di Treviso con l’accusa di maltrattamenti in concorso a carico di minorenni, sospettati di aver percosso dei bambini “colpevoli” di non aver saputo imparare a memoria i salmi del Corano.

Gli indagati sono gli insegnanti supplenti in una scuola religiosa associata a una moschea di Pieve di Soligo (Treviso) in cui si sarebbero consumati atti del tutto simili ad opera dell’Imam di allora, che in seguito patteggiò la pena di tre anni di reclusione. Fra le piccole vittime vi sarebbe anche il figlio di uno degli accusati.