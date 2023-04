Trentino. Tar sospende esecuzione orsa JJ4 fino all’11 maggio, ma non la cattura. Fugatti “sorpreso”

- Advertisement -

AgenPress – Il TAR ha sospeso fino all’11 maggio l’esecuzione dell’orsa Jj4, accogliendo le motivazioni del nostro ricorso, depositato nei giorni scorsi per impedire l’abbattimento dell’animale

Una vittoria per LAV e per chi crede nelle posizioni dell’Associazione, sempre dalla parte dell’orso.

ll nostro Ufficio Legale ha lavorato alacremente per evitare un’azione che appariva più come un gesto di vendetta nei confronti dell’orso che un’efficace ricerca della sicurezza di tutti in una convivenza pacifica e informata.

L’ ordinanza firmata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento è stata sospesa.

All’arroganza del Presidente Fugatti nel rispondere alle nostre proposte per il salvataggio di Jj4, il TAR ha risposto con la sospensione del provvedimento. Una reazione legittima e di buon senso che permetterà di individuare una soluzione ragionata e proattiva alla difficile vicenda di Jj4.

Il decreto del tribunale amministrativo sospende l’ordinanza ma resta invece possibile la cattura, con JJ4 che potrà essere “reclusa” in attesa del parere formale dell’Ispra sulla necessità dell’abbattimento. Parere che Ispra ha già dato per le vie brevi e confermato oggi con una nota stampa.

Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, si è detto sorpreso. “La nostra principale preoccupazione è la tutela dell’incolumità delle persone. Vederci sospesa una nostra ordinanza che va in quella direzione è certamente sorprendente. Noi siamo un’istituzione votata dai cittadini e abbiamo a cuore la sicurezza pubblica. Di questo continueremo ad occuparci nel rispetto delle comunità del Trentino, che ce lo chiedono”.