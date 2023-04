Trentino. Anche i genitori del runner ucciso sono contrari all’esecuzione dell’orsa. Chiediamo giustizia

- Advertisement -

AgenPress – “Sono contro l’abbattimento anch’io, però anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio”.

Lo dice la madre Franca Ghirardini ai microfoni de ‘La Vita in Diretta’ su Rai1. “Questo sistema non ha funzionato, purtroppo. Quanto fatto con il Life Ursus è sfuggito di mano; tante cose non sono state raccontate dalla gente perché ha paura”.

“Speriamo che il nostro messaggio arrivi in tutto il mondo, perché solo così riusciremo ad avere giustizia. Non vogliamo la vendetta, cerchiamo la giustizia e la verità per Andrea”, ha concluso il padre. Nel corso della trasmissione sono intervenuti anche i legali della famiglia, Maura Cravotto e Marcello Paiar, per evidenziare come non vi siano al momento ricostruzioni ufficiali sull’aggressione al runner.