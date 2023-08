Treno investe ed uccide 5 operai. Mit apre un’indagine. Sindacati proclamano uno sciopero in segno di lutto

- Advertisement -

AgenPress – La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha aperto l’indagine dopo il drammatico incidente ferroviario avvenuto sulla linea Torino-Milano. Lo rende noto il dicastero in una nota. È già stato individuato – prosegue il comunicato – un esperto in Sicurezza e Manutenzione dei trasporti ferroviari che, compatibilmente con le disposizioni della magistratura, si recherà il prima possibile sul posto.

“Una tragedia che ci lascia sgomenti” per la quale vanno accertate velocemente le responsabilità. “È giunto il momento di verificare con Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e Rfi, se le procedure che disciplinano l’intervento di soggetti esterni sulla rete ferroviaria e gli attuali standard di sicurezza possono ancora essere migliorati”.

Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal che annunciano che presto sarà proclamato uno sciopero degli addetti alla manutenzione Rfi in segno di lutto.

“Il nostro primo pensiero – scrivono le sigle sindacali del trasporto – va alle famiglie e ai colleghi dei sette operai, cinque dei quali sono morti, investiti da un treno a Brandizzo nel torinese, a cui esprimiamo la nostra vicinanza e offriamo tutto il nostro sostegno di fronte a una vera e propria strage sul lavoro che ci lascia sgomenti”.

“Quella di Torino è l’ennesima, inaccettabile, tragedia sul lavoro. È giunto il momento di verificare con Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e Rfi, se le procedure che disciplinano l’intervento di soggetti esterni sulla rete ferroviaria e gli attuali standard di sicurezza possono ancora essere migliorati. Adesso è necessario che, rapidamente, sia accertata la dinamica degli eventi per capire cosa è successo e come fare perché quanto si è verificato a Brandizzo non avvenga mai più”.

“Il lavoro va sempre garantito in sicurezza e deve essere una priorità nella pianificazione e nella organizzazione delle attività di manutenzione e non solo. Da parte nostra in segno di lutto proclameremo l’astensione nazionale dal lavoro di tutti i lavoratori e lavoratrici di Rfi addetti alla manutenzione”.