Trattativa Stato – Mafia. Cassazione conferma assoluzione per Mori, Subranni, Dell’Utri e De Donno

AgenPress. Confermata dalla Cassazione l’assoluzione per i tre ex investigatori del Ros. Diventano dunque definitive le assoluzioni del generale Mario Mori, del generale Antonio Subranni e dell’ufficiale dell’Arma Giuseppe De Donno.

L’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione nell’ambito del processo sulla presunta trattativa “Stato-mafia”.

In Appello i giudici di Palermo avevano già assolto gli imputati, ma avevano scritto: “La trattativa ci fu, non è reato”. Ora invece arriva un’assoluzione con formula più ampia: “Per non avere commesso il fatto”.