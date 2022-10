Trapani. Trovato neonato abbandonato dentro un sacchetto. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso

AgenPress – Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale. Lasciato accanto un cespuglio avvolto in una coperta. A dare l’allarme un cittadino richiamato dal pianto del piccolo.

Il rinvenimento in contrada Sciarrotta in una strada sterrata nel territorio di Paceco nei pressi della scuola elementare.

Sono subito intervenuti i carabinieri e una ambulanza del 118 e fortunatamente il bambino era ancora vivo e non in pericolo di vita.

Avvisati i sanitari è stato trasportato presso il pronto soccorso del Sant’Antonio Abate per essere sottoposto a controlli più approfonditi. Indagini ora per risalire all’autore o agli autori del gesto.

La zona non è trafficata e il ritrovamento è stato del tutto casuale. Il neonato, al quale è stato tagliato il cordone ombelicale, era in un sacchetto di plastica aperto. I carabinieri e i medici hanno voluto chiamarlo Francesco come il carabiniere che lo ha preso in braccio per prima, tenuto conto che oggi è anche San Francesco.