Tovaglieri: Bruxelles autolesionista su automotive e imballaggi, Ue ostaggio di potenze antidemocratiche

AgenPress. “Fin dall’annuncio della Svolta Verde, in Europa ci siamo battuti contro posizioni ecologiste estremiste, che mettono a rischio la sopravvivenza economica e politica del continente, consegnando il nostro futuro nelle mani di potenze antidemocratiche come la Cina, che oggi si stanno arricchendo con la _green_ economy, mentre il sistema produttivo europeo è sempre più in affanno.

Le recenti vicende e gli scandali sulle influenze straniere fanno sorgere più di un dubbio sulle scelte industriali autolesioniste di Bruxelles. Non sappiamo se sia ideologia estremista e poco lungimirante o se ci sia un oscuro disegno per la distruzione del sistema industriale comunitario e conseguentemente della democrazia europea, ma senz’altro, nei fatti, l’Europa sta lavorando per questo risultato, con scarse voci di dissenso, a parte quella della Lega e di pochissimi altri.

Oggi più che mai andiamo orgogliosi della nostra battaglia contro l’imposizione dell’auto elettrica in un tempo troppo ravvicinato e contro le nuove norme sugli imballaggi, che colpiscono duramente settori chiave dell’economia italiana ed europea”.

Così l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), membro della Commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo.