Torino. Fabio Versaci (M5S) verso le dimissioni. Alleanza con PD è un suicidio politico

AgenPress – “Le elezioni amministrative, al contrario di quelle politiche, danno con certezza matematica la stabilità politico-amministrativa. Noi siamo l’esempio per eccellenza, un Movimento che da solo amministra la Città.

Qui allearsi con il PD darebbe al Movimento un risultato sotto la doppia cifra, vorrebbe dire contare poco e ambire giusto ad un paio di assessorati in caso di vittoria. Tra l’altro, cosa per niente scontata, perché questo suicidio politico regalerebbe al CDX una compagna elettorale molto semplice”.

Lo scrive in un post Fabio Versaci, 5 Stelle della prima ora, già presidente del Consiglio comunale di Torino, valutando le dimissioni dalla maggioranza della sindaca Chiara Appendino. Motivo del disappunto di Versaci la discussione sulle alleanze in vista del voto.

“Il Movimento è la forza politica che dovrebbe rivendicare di più il lavoro di questi 5 anni, cosa che in una coalizione non riuscirà a fare in maniera decisa.

Pensiamo pure come ne uscirebbe Conte da un risultato disastroso per il Movimento in una delle città che amministrava.

E in caso di sconfitta sarebbe il falllimento del cosidetto campo progressista, visto che si vuole usare Torino come “laboratorio”.