Top 5 migliori auto dei giocatori italiani di Serie A

AgenPress. La Serie A italiana è uno dei campionati di calcio professionistico più importanti al mondo e ospita alcuni dei migliori calciatori al mondo. Molti di questi giocatori sono noti per il loro amore per le auto di lusso e possiedono alcuni dei veicoli più costosi e performanti del mondo.

In questo articolo daremo un’occhiata più da vicino a 5 delle migliori auto possedute dai giocatori della Serie A italiana.

Ferrari 458 Italia (€300,000)

La Ferrari 458 Italia è un’auto sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana Ferrari dal 2009 al 2015. È stata progettata per sostituire la Ferrari F430 ed è stata ampiamente considerata come una delle migliori auto sportive del suo tempo. La 458 Italia è alimentata da un motore V8 da 4,5 litri che produce 562 cavalli e 398 lb-ft di coppia. Quest’auto può raggiungere una velocità massima di oltre 200 miglia orarie e può passare da 0 a 100 miglia orarie in soli 3,4 secondi.

Tra i famosi giocatori della Serie A italiana che possiedono una Ferrari 458 Italia ci sono Mario Balotelli e Andrea Pirlo.

Lamborghini Aventador (€500,000)

La Lamborghini Aventador è un’auto sportiva ad alte prestazioni presentata per la prima volta nel 2011. È alimentata da un motore V12 da 6,5 litri che produce 740 cavalli e 509 lb-ft di coppia. La Aventador può raggiungere una velocità massima di 217 miglia orarie e può passare da 0 a 60 miglia orarie in soli 2,9 secondi.

L’esterno dell’Aventador è progettato in modo aerodinamico e presenta linee taglienti, angoli aggressivi e un design iconico riconoscibile in tutto il mondo.

La possiedono Paulo Dybala e Daniele De Rossi.

Maserati GranTurismo (€150,000)

La Maserati GranTurismo è un’auto sportiva di lusso presentata per la prima volta nel 2007. È alimentata da un motore V8 da 4,7 litri che produce 454 cavalli e 384 lb-ft di coppia. La GranTurismo raggiunge una velocità massima di 185 miglia orarie e passa da 0 a 100 miglia orarie in soli 4,5 secondi.

I fortunati proprietari di questa bellezza sono Giorgio Chiellini e Stephan El Shaarawy.

Mercedes-Benz AMG GT (€200,000)

La Mercedes-Benz AMG GT è un’auto sportiva ad alte prestazioni presentata per la prima volta nel 2014. È alimentata da un motore V8 da 4,0 litri che produce 469 cavalli e 465 lb-ft di coppia.

L’AMG GT raggiunge una velocità massima di 193 miglia orarie e passa da 0 a 100 miglia orarie in soli 3,9 secondi. L’esterno della AMG GT è progettato in modo aerodinamico e presenta linee taglienti, angoli aggressivi e un design iconico riconoscibile in tutto il mondo.

Sedersi al volante di questo mostro possono Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

Rolls-Royce Cullinan (€400,000)

La Rolls-Royce Cullinan è un SUV di lusso presentato per la prima volta nel 2018. È alimentato da un motore V12 da 6,75 litri che produce 563 cavalli e 627 lb-ft di coppia. La Cullinan raggiunge una velocità massima di 155 miglia orarie e passa da 0 a 100 miglia orarie in soli 5,0 secondi.

Gli interni della Cullinan sono lussuosi e presentano materiali di alta qualità, come pelle e legno, e tecnologie avanzate, come un sistema audio premium e un display touch-screen.

Questa macchina è di proprietà di Arkadiusz Milik e Kalidou Koulibaly.

Conclusione

I giocatori della Serie A italiana sono noti per il loro amore per le auto di lusso e possiedono alcuni dei veicoli più costosi e performanti del mondo. Che si tratti di stile, prestazioni o lusso, questi giocatori scelgono le auto migliori per riflettere il loro successo e il loro status dentro e fuori dal campo.