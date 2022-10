Thailandia. Sparatoria in un asilo nido. Almeno 34 morti, 22 erano bambini. Il killer un ex poliziotto

AgenPress – Trentaquattro persone sono state uccise in Thailandia in un attacco con pistola e coltello in un asilo nido da parte di un ex poliziotto che dopo la strage, è fuggito, è tornato a casa dove ha ucciso anche moglie e figlio e si è tolto la vita: si chiamava Panya Kamrab, 31 anni.

La sparatoria è avvenuta al Child Development Center nel distretto di Uthaisawan Na Klang, nella provincia di Nong Bua Lamphu.

Sono 22 i bambini uccisi dall’aggressore, che era stato licenziato dal servizio l’anno scorso per motivi legati alla droga, ha detto ai media il funzionario della polizia distrettuale Chakkraphat Wichitvaidya.

Il sospetto era stato coinvolto in un procedimento giudiziario in corso per presunta vendita di droga, ha detto il Magg. Gen. Jirapob Puridet del CIB.

Si era presentato in tribunale a Nong Bua Lamphu poche ore prima di recarsi all’asilo e “aprire il fuoco mentre i bambini dormivano”.

Puridet ha detto che l’ex ufficiale è stato licenziato e “accusato di spaccio di stupefacenti” l’anno scorso.

Il possesso di armi in Thailandia è relativamente alto rispetto ad altri paesi del sud-est asiatico.

Circa 30 bambini erano nel centro quando l’uomo armato è arrivato ha spiegato il funzionario distrettuale Jidapa Boonsom.

“L’assassino è arrivato verso l’ora di pranzo e ha sparato prima a quattro o cinque funzionari del centro per l’infanzia”, ​​ha detto Jidapa, aggiungendo che tra loro c’era un’insegnante incinta di otto mesi.