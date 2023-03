Thailandia. La malvagità dei turisti provoca danni fisici permanenti agli elefanti che vengono cavalcati

- Advertisement -

AgenPress – Gli elefanti possono essere noti per le loro dimensioni e forza, ma i turisti che cavalcano sulla schiena possono ancora fare gravi danni, come mostra questa foto condivisa da un gruppo di salvataggio della fauna selvatica in Thailandia .

L’immagine fornita dalla Wildlife Friends Foundation in Thailandia (WFFT) ritrae Pai Lin, una elefantessa di 71 anni la cui spina dorsale è stata sfigurata dopo 25 anni di lavoro nel settore turistico, dove è stata costretta a trasportare fino a sei turisti a un tempo.

“La schiena di Pai Lin porta ancora le cicatrici dei vecchi punti di pressione”, ha detto il gruppo. “Questa continua pressione sui corpi (degli elefanti) può deteriorare i tessuti e le ossa della loro schiena, causando danni fisici irreversibili alle loro spine”.

Le cavalcate sugli elefanti sono un’attività turistica popolare nei paesi del sud-est asiatico, ma gli attivisti affermano che la pratica è una forma di crudeltà sugli animali poiché i loro corpi non sono progettati per essere cavalcati. Dicono che gli animali sono anche spesso maltrattati e sfruttati in altri settori come il trekking e il disboscamento, con molti che muoiono per esaurimento e malnutrizione mentre vengono letteralmente lavorati a morte.

“Pai Lin è arrivato nel nostro santuario nel 2006 dopo aver lavorato nell’industria del turismo thailandese”, ha detto Edwin Wiek, direttore e fondatore del WFFT.

“È stata abbandonata dal suo precedente proprietario che sentiva che era troppo lenta e sempre dolorante e non poteva più lavorare bene”.

Tom Taylor, il direttore del progetto del gruppo, ha aggiunto che le schiene degli elefanti non sono progettate per trasportare pesi elevati.

“Le loro spine si estendono verso l’alto”, ha detto Taylor. “La costante pressione sulla loro spina dorsale da parte dei turisti può provocare danni fisici permanenti, che possono essere visti a Pai Lin”.

Wiek ha detto che il gruppo stava condividendo la storia di Pai Lin per sensibilizzare sulla crudeltà degli elefanti e ricordare alle persone di non cavalcarli mai, poiché il turismo è tornato nel paese dopo la pandemia.

“È importante capire che gli elefanti, a differenza dei cavalli, non sono allevati per essere cavalcati. Non sono animali addomesticati e vengono presi in natura e tenuti in condizioni terribili “.