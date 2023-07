Testamento Berlusconi. Marcello Dell’Utri: “Silvio non mi doveva nulla”

- Advertisement -

AgenPress. “Sono sorpreso – dichiara Marcello Dell’Utri – non mi aspettavo che il mio amico Silvio mi dovesse qualcosa. Io ho dato tutto a lui, la mia vita, tutto. In cambio, ho ricevuto affetto. Ecco perché sono sorpreso e commosso”.

Dell’Utri – aggiunge -: “I soldi li userò per un progetto a cui sto lavorando da un anno: una biblioteca di libri di letteratura siciliana nel cuore della Valle dei Templi. Sarà il mio dono e anche quello di Silvio per Agrigento, Capitale della Cultura 2025. Sarà pronta per quella data”.

“Berlusconi senza di me sarebbe sempre stato Berlusconi. Io senza di lui non sarei stato quello che sono“.

Quando gli è stato chiesto se i 30 milioni di euro potesse essere un modo per ripagarlo degli anni di carcere, Dell’Utri ha risposto: “Non per ripagarmi. Voleva onorare il nostro legame. È un gesto che va oltre la somma in questione: è un atto nobile che dimostra quanto l’amicizia sia un valore fondamentale nella vita”.