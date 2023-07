Terza rata Pnrr. Dalla Commissione Europea l’ok al pagamento dei 18,5 miliardi di euro all’Italia

- Advertisement -

Via libera anche alle modifiche presentate per la quarta rata

AgenPress. La Commissione europea ha dato il via libera al pagamento della terza rata da 18,5 miliardi di euro del PNRR dell’Italia.

Con l’occasione ha espresso parere favorevole alle modifiche della quarta rata in vista di una erogazione entro fine anno, per 16,5 miliardi.

Da Washington Giorgia Meloni ha dichiarato:

“Sono molto soddisfatta della decisione di oggi della Commissione europea”. “Un grande risultato che consentirà all’Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e che è frutto dell’intenso lavoro portato avanti in questi mesi“.”Continueremo a lavorare in questa direzione nell’interesse dei nostri cittadini, delle nostre famiglie e delle nostre imprese“.

Mentre la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha affermato: “L’Italia ha mostrato molti progressi nell’attuazione delle riforme e degli investimenti cruciali inclusi nel suo piano per la ripresa e la resilienza. Riformare il sistema sanitario, giudiziario e fiscale. Investire nei servizi pubblici digitali e nel rendere il trasporto pubblico più sostenibile. Aprendo nuove possibilità per le imprese di prosperare, grazie a una legge sulla concorrenza“.