Terrorismo, Lega: su estradizione Casimirri, da sinistre Ue schiaffo a vittime

AgenPress. “Dal Parlamento Europeo uno schiaffo alle vittime del terrorismo e ai loro parenti. Esprimiamo stupore e rammarico per l’esito del voto di oggi in plenaria, dove per una manciata di voti non è stato approvato un emendamento della Lega alla risoluzione sul Nicaragua, per ribadire e rafforzare la richiesta di estradizione immediata di Alessio Casimirri, terrorista italiano del commando che rapì e uccise Aldo Moro e la sua scorta, fuggito dalla giustizia italiana e attualmente libero a Managua, protetto dal governo nicaraguense.

È triste e vergognoso che, a dispetto di un ampio sostegno trasversale, a votare contro questa richiesta, al fianco dei socialisti europei, siano stati anche europarlamentari italiani del Pd e dei Verdi.

Su questo argomento non dovrebbero esserci distinzioni politiche, partitiche o ideologiche: è una questione di giustizia e di rispetto per le vittime. La Lega proseguirà questa sua storica battaglia in Europa: i terroristi devono stare in galera, non a piede libero a gestire ristoranti di pesce in Nicaragua”.

Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Europeo.