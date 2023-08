Terni, Procaccini (FDI): “Solidarietà ai Consiglieri Comunali”

- Advertisement -

AgenPress. “Esprimo la mia solidarietà e la vicinanza a Orlando Masselli, a Marco Cecconi, ai consiglieri e alle consigliere di Fratelli d’Italia al Comune di Terni per quanto accaduto oggi nell’aula consiliare.

Il ricorso alla violenza fisica, soprattutto da parte di un sindaco, è tipico di chi non è capace di dire e fare nulla di ciò che ha promesso in campagna elettorale. Come europarlamentare eletto nel collegio del centro Italia, il mio sostegno istituzionale va anche all’iniziativa dei rappresentanti di tutti i partiti di minoranza, indipendentemente dal colore politico, che al termine della seduta consiliare, si sono recati dal prefetto di Terni per riferire e contestare quanto accaduto”.

Lo afferma in una nota l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.