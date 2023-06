Telemarketing selvaggio: il Garante privacy confisca banche dati

- Advertisement -

AgenPress. Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto contro il telemarketing selvaggio, confiscando per la prima volta banche dati di call center e colpito il “sottobosco” con sanzioni per le società coinvolte.

“Bene, un passo avanti nella giusta direzione. Sono troppi i call center irrispettosi della legge che si appropriano o vengono in possesso illegalmente di banche dati. Il consumatore che decide di cambiare compagnia telefonica o energetica, ad esempio, viene subito tempestato di telefonate da parte di altre società, pur essendo iscritto al nuovo Registro delle Opposizioni” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per questi call center, però, va disposta la sospensione dell’attività e, in caso di recidiva, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, altrimenti non se ne esce” conclude Dona.