Taxi, De Monte (Azione): “Tocca al Parlamento intervenire, sbagliato delegare al governo

- Advertisement -

AgenPress. Il governo nei prossimi giorni affronterà il problema del servizio taxi, ha annunciato Palazzo Chigi in una nota. “Non credo che sia giusto delegare la scelta totalmente al governo, l’attività legislativa spetta al Parlamento“, così Isabella De Monte, deputata di Azione, nel corso del Tg Focus su Cusano News 7 condotto da Francesco Fratta .

“La nostra richiesta è quella di incardinare tutte le proposte di legge nella commissione trasporti e vedere quali sono le varie soluzioni, sentendo i rappresentati delle categorie e dei consumatori. Noi non vogliamo la totale liberalizzazione e un sistema deregolamentato e poco controllabile, bensì vogliamo un sistema che abbia i suoi servizi di qualità, e che risponda alle esigenze di trasporto quando il servizio tradizionale non è in grado di darlo“, ha aggiunto De Monte.

Nei giorni scorsi il Terzo Polo ha presentato una proposta di legge che prevede il raddoppio delle licenze per i tassisti. “Quello dei taxi è un problema strutturale, storico e acuito dall’incremento del turismo post pandemia. La nostra proposta prevede l’aumento delle licenze attraverso una assegnazione a chi ce l’ha già, di una ulteriore licenza da immettere sul mercato. Capisco le critiche, però dobbiamo pensare che per una fase d’urgenza dobbiamo dare anche una risposta urgente. Giustamente la gente richiede un servizio diverso quale quello di Uber“, spiega la deputata che e tra i firmatari della pdl.