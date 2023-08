Tassare extraprofitti, Sapelli: “Manovra per raccattare voti in vista delle europee”

- Advertisement -

L’ economista replica al ministro Salvini: “L’equità è dare lavoro. Così la maggioranza non si differenzia dai 5 Stelle”

AgenPress. “Tassare gli extraprofitti è la classica manovra per raccattare un po’ di voti in vista delle prossime elezioni europee. Non ci saranno grossi benefici, ma qualche sporadico introito per il governo. L’esecutivo spero faccia almeno delle opere pubbliche che servano realmente al Paese.

Chiedere i soldi del Pnrr da parte dei passati governi ha fatto sì che siamo caduti in un baratro da cui è difficile venir fuori. La strada per salvarci, però, non sono certamente entrate fiscali estemporanee, che potranno solo scoraggiare nuovi investimenti. L’equità è trovare, dare lavoro. Lasciamo perdere le dichiarazioni del ministro Salvini.

Il governo dovrebbe meditare rispetto al fatto che su tale proposta si ritrovi anche quella mucillagine peristatica formata dai 5 Stelle”.

A dirlo l’economista Giulio Sapelli in un’intervista al quotidiano L’Identità.