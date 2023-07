Tajani, nessun accordo con AFD e il partito di Le Pen. Sono partiti antieuropeisti

- Advertisement -

AgenPress – “Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con AFD e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita quando sono stato eletto Presidente del Parlamento europeo a un accordo tra Conservatori, Popolari e Liberali. Quello è l’accordo, secondo me, sul quale puntare ……… La lega è cosa ben diversa, nessun problema, anzi, saremo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e senza AFD”. Queste le parole sulle future alleanze in Europa di Antonio Tajani, parlamentare di Forza Italia e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per Tajani “non c’è nessun diktat: con la Lega e Salvini non c’è nessun problema a fare un accordo. Ma come Fi e Ppe è impossibile fare un accordo con Afd e il partito della signora Le Pen per un motivo molto semplice: sono due partiti antieuropeisti e non si può governare l’Europa con due partiti antieuropeisti”.