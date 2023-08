Tajani: “Il sistema elettorale per italiani all’estero va corretto. Più trasparenza e segretezza”

- Advertisement -

AgenPress. Stiamo lavorando per potenziare il Consolato italiano a Bruxelles e per rinforzare tutto il sistema consolare. Poi bisognerà a guardare al sistema elettorale per gli italiani all’estero che, secondo me presenta alcune distorsioni che vanno anche corrette, per garantire anche la trasparenza e la segretezza del voto. Bisognerà fare una riflessione, lo farà il Parlamento ma è un tema che anche da segretario del partito pongo all’attenzione”.

Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della cerimonia di commemorazione della tragedia di Marcinelle.

“Credo sia arrivato il momento di verificare, anche per quanto riguarda la concessione della cittadinanza italiana, che non ci siano storture”, ha aggiunto.