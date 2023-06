Tajani (FI), nome Berlusconi resterà sempre nel simbolo. Sarà eletto un presidente fino al Congresso

- Advertisement -

AgenPress – “Per noi e per i capigruppo non è certamente facile oggi parlare, siamo ancora profondamente scossi e feriti per la scomparsa del nostro leader che rimarrà sempre il nostro leader”. Lo ha detto il coordinatore azzurro Antonio Tajani in conferenza stampa con i capigruppo Paolo Barelli e Licia Ronzulli.

“Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riservato a suo padre, il nostro leader. Mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima e l’affetto e la vicinaza di tutta la sua famiglia a Forza Italia”, ha aggiunto Tajani. “Il messaggio di Marina Berlusconi era di alto profilo, un messaggio di ringraziamento e vicinanza a Forza Italia: non si parla di candidatura, anche perché le suppletive saranno entro il 29 ottobre, parleremo con i nostri alleati”.

“È difficile guardare al futuro senza Silvio Berlusconi, ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare, il suo pensiero e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti quanti noi fare in modo che si trasformino in realtà”.

“Il nome di Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo perché questa è la sua creatura, questo è e sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi”.

“Il 24 e 25 giugno saranno le giornate del tesseramento a Forza Italia, invitiamo tutti i simpatizzanti, i militanti e tutti quelli che vogliono rendere omaggio a Silvio Berlusconi a iscriversi a Forza Italia, online o aderendo alle giornate di tesseramento”.

Il 29 settembre, giorno del compleanno di Berlusconi “si inaugura una tre giorni a Paestum per preparare il partito alle elezioni europee. Quella giornata sarà per noi sempre una giornata di mobilitazione per onorare la memoria di Berlusconi”.

Parlando di possibili appoggi di altre forze su riforme come quella della giustizia Tajani ha osservato “se altri si aggregano alle proposte nella maggioranza, tutti quelli che si aggregano sono benvenuti”. E sulle riforme costituzionali ha ribadito come Berlusconi fosse a favore “di una riforma che andava nella direzione dell’elezione diretta del presidente del Consiglio, ne parlava con noi, con i ministri, era favorevole a questa proposta”.

“Per rispettare l’articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente, giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Comitato di presidenza. Il Consiglio nazionale sarà chiamato ad eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo Congresso nazionale. Dovrà essere convocato dal nuovo presidente, in base allo statuto, sentito il Consiglio nazionale. Sono gli adempimenti statutari che noi rispetteremo”.