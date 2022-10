Tajani chiama Kuleba e conferma sostegno all’Ucraina. “Non c’è pace senza giustizia e indipendenza”

AgenPress – “La prima telefonata entrando alla @ItaliaMFA è stata al Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Ho confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina in difesa della libertà e contro l’invasione russa. Non c’è pace senza giustizia. E giustizia significa indipendenza dell’Ucraina”. Lo ha twittato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al quale risponde sempre via twitter lo stesso Kuleba.

“Apprezzo che Antonio Tajani abbia avuto con me la sua prima conversazione telefonica come ministro degli Esteri italiano. Un chiaro segnale delle priorità del nuovo governo. Gli ho augurato ogni successo e ho sottolineato che la priorità assoluta ora è fornire rapidamente all’Ucraina sistemi di difesa aerea”.