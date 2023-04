Taiwan. Tsai, atteggiamento irresponsabile della Cina. Rappresento il mio paese nel mondo e posso incontrare amici internazionali

“Tuttavia, la Cina lo utilizza per lanciare esercitazioni militari, causando instabilità a Taiwan e nella regione.Questo non è l’atteggiamento responsabile di un grande paese della regione.

“Tuttavia, la Cina lo utilizza per lanciare esercitazioni militari, causando instabilità a Taiwan e nella regione.Questo non è l’atteggiamento responsabile di un grande paese della regione.

Qui vorrei ringraziare tutti i colleghi dell’Esercito Nazionale e delle pattuglie marittime che in questo periodo, con un alto grado di professionalità e senso della missione, hanno presidiato con calma le nostre acque territoriali e il nostro spazio aereo.Tutti hanno lavorato sodo! grazie a tutti. La squadra di sicurezza nazionale mantiene il miglior contatto con tutte le parti in tempo reale, coglie e giudica attentamente la situazione e si integra con l’esercito nazionale per proteggere congiuntamente la nostra sicurezza nazionale, che è anche un lavoro molto duro.

Qui vorrei ringraziare tutti i colleghi dell’Esercito Nazionale e delle pattuglie marittime che in questo periodo, con un alto grado di professionalità e senso della missione, hanno presidiato con calma le nostre acque territoriali e il nostro spazio aereo.Tutti hanno lavorato sodo! grazie a tutti. La squadra di sicurezza nazionale mantiene il miglior contatto con tutte le parti in tempo reale, coglie e giudica attentamente la situazione e si integra con l’esercito nazionale per proteggere congiuntamente la nostra sicurezza nazionale, che è anche un lavoro molto duro.