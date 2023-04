Taiwan potrebbe contrastare un’invasione da parte della Cina con l’aiuto degli Stati Uniti

- Advertisement -

AgenPress – Quando il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha sfidato gli avvertimenti della Cina di incontrare il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy in California all’inizio di questo mese, l’aggressiva risposta militare di Pechino ha avuto eco in tutto il mondo.

In azioni che hanno solo alimentato i timori che la Cina governata dai comunisti potesse prepararsi a invadere il suo vicino governato democraticamente, l’Esercito popolare di liberazione ha simulato un blocco dell’isola, inviando una portaerei e 12 navi militari per circondarla e sorvolando un centinaio di aerei da guerra nella sua zona di identificazione della difesa aerea durante un’esercitazione militare di tre giorni.

Il Partito Comunista al potere in Cina, che rivendica Taiwan come parte del suo territorio nonostante non l’abbia mai controllato, ha descritto le esercitazioni come “attacchi di precisione congiunti” che dovrebbero servire da “serio avvertimento contro le forze separatiste di Taiwan”.

Il messaggio, nella mente di Taipei, sembrava chiaro. La Cina sembrava “cercare di prepararsi a lanciare una guerra contro Taiwan”, ha detto il ministro degli Esteri dell’isola Joseph Wu a Jim Sciutto.

Questa valutazione schietta avrà probabilmente sollevato dubbi in alcuni ambienti sul fatto che i preparativi militari dell’isola per un tale scenario siano sufficienti.

Taipei ha recentemente – e molto pubblicamente – annunciato un’estensione dei periodi di servizio militare obbligatorio da quattro mesi a un anno e ha accelerato lo sviluppo del suo programma di armi indigene per aumentare la sua prontezza al combattimento.

Ma gli analisti affermano che un recente annuncio, che forse è stato meno notato dai media globali, potrebbe rivelarsi un punto di svolta: colloqui tra Taipei e gli Stati Uniti per stabilire una “scorta di emergenza” di munizioni sul suolo di Taiwan.

In osservazioni che all’epoca non furono ampiamente raccolte, il ministro della Difesa Chiu Kuo-cheng ha dichiarato a marzo al parlamento di Taiwan che Taipei stava discutendo con gli Stati Uniti su un potenziale piano per istituire una riserva di guerra sull’isola – una misura resa possibile da una disposizione del National Defense Authorization Act (NDAA) del 2023, convertito in legge dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo scorso dicembre.

E mentre Taiwan è stata a lungo un acquirente di armi dagli Stati Uniti, gli esperti militari affermano che la creazione di una tale scorta potrebbe essere vitale per la difesa dell’isola perché, come ha dimostrato il recente blocco simulato della Cina, potrebbe essere incredibilmente difficile fornire all’isola ulteriori armi in caso di guerra.

A differenza dell’Ucraina, Taiwan non ha confini terrestri, quindi qualsiasi rifornimento dovrebbe arrivare per via aerea o marittima, metodi di consegna che sarebbero altamente vulnerabili alle intercettazioni da parte dell’esercito cinese.

È quindi fondamentale che Taiwan faccia scorta di munizioni sull’isola prima che inizi qualsiasi conflitto, ha affermato l’ammiraglio Lee Hsi-min, che ha servito come capo di stato maggiore dell’esercito taiwanese tra il 2017 e il 2019.

“Avere una scorta di riserve di guerra è cruciale e significativo per Taiwan”, ha affermato. “Anche se gli Stati Uniti non vogliono intervenire direttamente con la forza militare, questo tipo di scorte può comunque essere molto efficace per la nostra difesa”.

Taiwan ha anche ripetutamente espresso preoccupazione per i ritardi nelle consegne di armi statunitensi durante la guerra in Ucraina. Dopo il suo incontro con Tsai, il portavoce McCarthy ha twittato: “Sulla base delle conversazioni di oggi, è chiaro che sono necessarie diverse azioni: dobbiamo continuare la vendita di armi a Taiwan e assicurarci che tali vendite raggiungano Taiwan in tempo”.

Da decenni l’esercito taiwanese acquista aerei da combattimento e missili dagli Stati Uniti, che continuano ad essere il singolo maggior garante della sicurezza dell’isola pur non avendo una relazione diplomatica “ufficiale” .

L’anno scorso, il budget per la difesa della Cina è stato di 230 miliardi di dollari, più di 13 volte la spesa di Taiwan di 16,89 miliardi di dollari.