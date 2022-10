Taiwan. Nasce il primo canale televisivo in lingua inglese per contrastare la propaganda di Pechino

AgenPress – Taiwan ha lanciato il suo primo canale televisivo in lingua inglese nel tentativo di aumentare la sua diffusione internazionale contro una campagna di pressione intensificata da parte di Pechino.

TaiwanPlus sarà disponibile solo sull’isola per ora, limitando la sua portata internazionale.

L’autogoverno Taiwan vive sotto la costante minaccia di un’invasione da parte della Cina, che rivendica l’isola come parte del suo territorio da prendere un giorno.

I media statali di Pechino hanno un’impronta globale sempre più ampia, principalmente attraverso la rete televisiva CGTN e l’adozione di piattaforme di social media come Twitter e YouTube che sono vietate a livello nazionale.

I funzionari affermano che TaiwanPlus, che ha iniziato come piattaforma di streaming online lo scorso anno con il sostegno del governo, sarà utilizzato in parte per contrastare la narrativa cinese.

Supervisionando la cerimonia di lancio di lunedì, il presidente Tsai Ing-wen ha affermato che il canale 24 ore su 24 “porterà Taiwan alla comunità internazionale” mentre cerca legami più stretti con “paesi che condividono i nostri valori fondamentali di libertà e democrazia”.

“Sono sicura che questo nuovo canale televisivo aiuterà a rafforzare la nostra diffusione internazionale”.

La Cina ha intensificato la pressione diplomatica e militare su Taiwan negli ultimi anni.

Mira a mantenere isolata la democrazia dell’isola e ha reagito con rabbia crescente alle visite di politici stranieri, più recentemente con una massiccia dimostrazione di forza per protestare contro il viaggio della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ad agosto.

“Abbiamo un vicino malvagio che ci minaccia costantemente con l’uso della forza… ma non siamo intimiditi e la vita va avanti normalmente”, ha detto ai giornalisti il ​​premier Su Tseng-chang al lancio.

“Libertà, democrazia e diritti umani sono progrediti in modo sostanziale. Molti amici nel mondo vogliono sapere come Taiwan è riuscita a farlo e Taiwan è disposta a farlo sapere al mondo”, ha aggiunto.

Il presidente Tsai Ing-Wen ha espresso il suo apprezzamento per i progressi di Taiwan nello sviluppo della presenza internazionale della nazione e per l’importanza dell’impegno globale di Taiwan .

“Sin dalla sua fondazione lo scorso agosto, TaiwanPlus ha innalzato il profilo internazionale di Taiwan attraverso il suo impegno a condividere la prospettiva di Taiwan. “Con sempre più persone in tutto il mondo che si interessano a Taiwan , è più importante che mai avere una piattaforma per portare Taiwanalla comunità internazionale.” “Oltre alla diffusione internazionale, TaiwanPlus svolge un ruolo chiave nella nostra politica bilingue 2030 fornendo al pubblico taiwanese una programmazione in lingua inglese di alta qualità su argomenti vicini a casa”.

Il ministro della Cultura Lee Yung -te ha condiviso che il lancio del canale televisivo di TaiwanPlus, come media pubblico inglese, ha richiesto venti anni a Taiwan , una pietra miliare per la nazione. Nelle sue osservazioni, Lee desiderava vedere il canale TaiwanPlus sugli schermi TV del Nord America nei prossimi sei mesi. Ha anche sottolineato l’importanza di coltivare i talenti dei media internazionali per Taiwan .