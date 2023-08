Taiwan. Ministro esteri, un’invasione cinese avrebbe “risultati disastrosi” a livello globale

- Advertisement -

AgenPress – Un’invasione cinese di Taiwan avrebbe “risultati disastrosi” per il mondo, ha detto il ministro degli Esteri Joseph Wu in un’intervista all’AFP mercoledì, citando l’importanza strategica dell’isola per l’industria dei semiconduttori e le rotte marittime globali.

L’avvertimento di Wu arriva mentre Taiwan governata democraticamente si dirige verso le elezioni presidenziali del prossimo anno, mentre deve affrontare una crescente pressione militare e politica dalla Cina attraverso lo Stretto di Taiwan.

Pechino rivendica Taiwan come proprio territorio e ha promesso ripetutamente di prenderlo un giorno, militarmente, se necessario.

Wu ha affermato che qualsiasi atto di forza contro Taiwan avrebbe avuto ripercussioni globali.

“Quello che dobbiamo fare è spiegare alla comunità internazionale che se c’è un conflitto che coinvolge Taiwan, avrà risultati disastrosi per il resto del mondo”, ha detto Wu, indicando la carenza di cibo e carburante e l’inflazione a spirale, che è il risultato dell’invasione russa dell’Ucraina.

Le conseguenze commerciali di un conflitto attraverso lo stretto sarebbero enormi: oltre il 50 per cento dei container del mondo passa attraverso il corso d’acqua largo 180 chilometri (110 miglia) che separa Taiwan dalla Cina continentale.

La libertà di navigazione è quindi uno degli “elementi cruciali della sicurezza e della prosperità internazionale”.

Taiwan detiene anche un quasi monopolio sulla produzione di semiconduttori, i microchip che sono la linfa vitale dell’economia moderna e alimentano qualsiasi cosa, dalle semplici macchine da caffè ad armi complesse come missili e infrastrutture di difesa.

“Pensa all’interruzione della catena di approvvigionamento”, ha detto il ministro.

“Speriamo che il governo cinese non ricorra all’uso della forza contro Taiwan, perché l’impatto sarà troppo grave per il mondo”.

Mentre Taiwan si prepara per le elezioni presidenziali di gennaio, Wu ha affermato che l’isola sta assistendo a una campagna di disinformazione “più sofisticata” per influenzare i suoi 23 milioni di abitanti.

“Ciò che la Cina ha fatto impegnandosi nella guerra cognitiva è cambiare il modo di pensare della minoranza critica qui a Taiwan: votare dall’altra parte in modo che possano cambiare il risultato delle elezioni”, ha aggiunto.

L’attenzione globale sulle tensioni nello Stretto è aumentata nell’ultimo anno, cosa che Wu attribuisce all’invasione russa dell’Ucraina.

“(La comunità internazionale) si guarda intorno… e poi si rende conto che Taiwan potrebbe essere la prossima. Guardano al track record cinese di minacciare Taiwan”, ha detto, indicando una linea temporale molto citata del 2027 come una possibilità per un’invasione cinese.

Taiwan ha assistito a incursioni quasi quotidiane di aerei da guerra cinesi intorno alla sua zona di difesa aerea e pattugliamento di navi militari dallo scorso agosto, quando l’allora presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taipei in un viaggio che ha fatto infuriare Pechino.

La frequenza sta “mettendo Taiwan in una situazione in cui la nostra profondità di difesa è ridotta, in cui il nostro tempo di risposta è ridotto, in cui la minaccia militare è più grave che mai”, ha affermato Wu.

Il sostegno morale e l’assistenza militare, come il pacchetto di aiuti da 345 milioni di dollari annunciato dal Pentagono nel fine settimana, sono apprezzati.

Tuttavia, Taiwan non “conta sugli Stati Uniti per combattere una guerra” per loro.

“Comprendiamo che questo è il nostro posto, questo è il nostro paese, questa è la nostra sovranità ed è il nostro stile di vita democratico… Pertanto, difendere Taiwan è una nostra responsabilità”, ha detto Wu. “Non ci rinunceremo per niente”.