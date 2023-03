Taiwan. Ministro Esteri, la Cina minaccia di farci la guerra e propone un piano di Pace per l’Ucraina? Non siamo idioti

- Advertisement -

AgenPress – “La #RPC minaccia la guerra contro #Taiwan e altri, ma vuole proporre un piano di pace alla #Russia, che ha avviato la guerra contro l’#Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Joseph Wu sull’account Twitter del ministero degli Esteri taiwanese. “Non siamo degli idioti. Vogliamo la pace? Entrambi gli autocrati dovrebbero fermare immediatamente le loro minacce, l’aggressione e l’espansionismo”.

Il riferimento di Wu al leader cinese Xi Jinping e al presidente russo Vladimir Putin arriva mentre Xi fa un viaggio di tre giorni a Mosca che è stato definito da Pechino come ” un viaggio di pace “.

Putin ha detto che la Russia è pronta a studiare la proposta della Cina per risolvere la situazione in Ucraina, ma i leader occidentali hanno espresso scetticismo sul ruolo di Pechino come mediatore di pace.

La pretesa di neutralità di Pechino è stata gravemente minata dal suo rifiuto di riconoscere la natura del conflitto – finora ha evitato di chiamarlo “invasione” – e dal suo sostegno diplomatico ed economico a Mosca.

Il Partito Comunista al potere in Cina non ha mai controllato Taiwan, ma rivendica la democrazia autogovernata dell’isola come propria e ha ripetutamente rifiutato di escludere la presa con la forza. La Cina ha anche sempre più esercitato la sua pressione militare su Taiwan inviando regolarmente aerei e navi da guerra attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan.