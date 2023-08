Taiwan. Il fondatore di Foxconn Terry Gou annuncia la candidatura alla presidenza. “Non permetterò che diventi la nuova Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – Il miliardario fondatore del colosso tecnologico Foxconn , Terry Gou, ha annunciato che si candiderà alla presidenza di Taiwan come candidato indipendente, impegnandosi a sistemare le relazioni tra le due sponde dello Stretto e a rilanciare l’economia di Taiwan.

Lunedì, in una conferenza stampa, Gou – un noto e schietto uomo d’affari – ha annunciato quella che ha definito “l’era del dominio degli imprenditori”.

“Ho deciso di partecipare alla corsa presidenziale del 2024”, ha affermato, pubblicizzando la sua esperienza nel mondo degli affari e della finanza, compresi i rapporti con la Cina .

“Dammi quattro anni e prometto che porterò 50 anni di pace nello Stretto di Taiwan e costruirò le basi più profonde per la fiducia reciproca attraverso lo stretto… Taiwan non deve diventare l’Ucraina e non permetterò che Taiwan diventi la prossima Ucraina”.

Gou aveva accennato a candidarsi già da diversi mesi, dopo che non era stato scelto come candidato per il principale partito di opposizione, il Kuomintang (KMT). Ha promesso sostegno al candidato prescelto dal KMT, Hou Yo-ih, ma ha continuato a tenere eventi pubblici in stile campagna.

Gou dovrà raccogliere 290.000 firme entro l’inizio di novembre per qualificarsi come candidato indipendente.

Il governo cinese ha promesso di includere Taiwan nello stato cinese, attraverso quella che chiama “riunificazione”, ma che è stata respinta a stragrande maggioranza dal popolo di Taiwan e dai suoi principali partiti politici. Sotto il governo di Xi Jinping, la Cina è diventata sempre più aggressiva nei confronti di Taiwan. Ha interrotto le comunicazioni con Taipei dopo la vittoria elettorale del presidente Tsai Ing-wen nel 2016 e negli ultimi anni ha inviato un numero crescente di aerei e navi da guerra nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (ADIZ).

Sabato l’esercito cinese sembrava aver organizzato un accerchiamento totale dell’isola principale, lanciando 32 aerei e nove navi, tra cui droni armati, aerei da combattimento, aerei da ricognizione e bombardieri. In risposta, sia Taiwan che il Giappone hanno fatto decollare i propri aerei da guerra.