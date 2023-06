Taiwan. Austin: una guerra sarebbe “devastante”. Non sopporteremo la “coercizione e bullismo” della Cina

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha promesso che Washington non sopporterà alcuna “coercizione e bullismo” dei suoi alleati e partner da parte della Cina, assicurando nel contempo a Pechino che gli Stati Uniti rimangono impegnati a mantenere lo status quo su Taiwan e preferirebbe il dialogo al conflitto.

Una guerra per Taiwan sarebbe “devastante” e influenzerebbe l’economia globale “in modi che non possiamo immaginari. Il conflitto non è né imminente né inevitabile. La deterrenza è forte oggi – ed è nostro compito mantenerla tale”, ha aggiunto sottolineando il sostegno degli Stati Uniti alla democrazia dell’isola, durante il vertice sulla sicurezza Shangri-La Dialogue di sabato, a cui partecipano rappresentanti di dozzine di paesi, inclusa la Cina.

“Il mondo intero ha interesse a mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. La sicurezza delle rotte marittime commerciali e delle catene di approvvigionamento globali dipende da questo. E così fa la libertà di navigazione in tutto il mondo. Non commettere errori: il conflitto nello Stretto di Taiwan sarebbe devastante”.

In una sessione di domande e risposte dopo il suo discorso, Austin ha aggiunto: “Il conflitto nello Stretto di Taiwan influenzerebbe l’economia globale in modi che non possiamo immaginare”.

Il Partito Comunista al potere in Cina rivendica Taiwan come parte del suo territorio, nonostante non l’abbia mai controllato, e le sue esercitazioni militari sempre più frequenti vicino e intorno all’isola hanno sollevato preoccupazioni su quanto lontano si spingerà per realizzare tale affermazione. Il leader cinese Xi Jinping non ha espressamente escluso l’uso della forza.

Poco dopo il discorso di Austin il tenente generale dell’Esercito di liberazione popolare cinese Jing Jianfeng ha dichiarato all’emittente statale cinese CCTV che i commenti del capo della difesa statunitense su Taiwan erano “completamente sbagliati”.

Jing ha accusato Washington di cercare di “consolidare l’egemonia e provocare il confronto”, aggiungendo che le azioni degli Stati Uniti stavano danneggiando la pace e la stabilità regionali.

Un portavoce della Marina degli Stati Uniti ha detto che le navi da guerra statunitensi e canadesi stavano navigando attraverso lo Stretto di Taiwan mentre le discussioni erano in corso a Singapore.

Il transito del cacciatorpediniere USS Chung-Hoon e della fregata HIMCS Montreal è stato di routine e si è verificato “attraverso acque in cui si applicano le libertà di navigazione e sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale”, ha dichiarato in una nota la portavoce della Marina degli Stati Uniti, il tenente Kristina Wiedemann.

“Una cooperazione come questa rappresenta il fulcro del nostro approccio a una regione sicura e prospera in cui aerei e navi di tutte le nazioni possono volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta”.

Gli Stati Uniti hanno ampliato le proprie attività intorno all’Indo-Pacifico per contrastare le rivendicazioni territoriali radicali della Cina, inclusa la navigazione regolare e il sorvolo dello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

"Siamo impegnati a garantire che ogni paese possa volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta", ha affermato Austin al forum ospitato dal think tank dell'International Institute for Strategic Studies. "E ogni paese, grande o piccolo, deve rimanere libero di condurre attività marittime legali".

Il segretario alla difesa degli Stati Uniti afferma che Washington non sopporterà “coercizione e bullismo” da parte della Cina