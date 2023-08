Svizzera. Border terrier scappa dalla pensione, percorre 160 km per ricongiungersi con i suoi proprietari

“C’era un buco nel recinto [al canile]”, ha detto la proprietaria di Lucky, Jennifer Wagner.

Il cane è stato trovato nei pressi del Lago di Ginevra la mattina del 1° agosto, mentre i fuochi d’artificio dava inizio ai festeggiamenti per la festa nazionale svizzera. Un residente di Ginevra ha avvistato l’animale sul ciglio di una strada e ha allertato le autorità.

Poiché Lucky aveva il microchip, la polizia ha rintracciato rapidamente i suoi proprietari, che erano a Berlino in frenetica attesa di notizie. A parte qualche segno sul manto, Lucky non sembrava essersi fatta male durante il suo viaggio.

“Mi sento fortunato che sia sana, non sia morta e non sia stata ferita”, ha detto Wagner. “È stato un grande spavento per noi.”

Wagner pensa che il suo cane abbia avuto un piccolo aiuto per il suo viaggio epico. Crede che qualcuno debba aver raccolto il cane molto amichevole e l’abbia portata a Ginevra.

“Non credo sia possibile che abbia corso [per tutto il percorso]. Sono 160 chilometri”, ha detto. “Questo è impossibile per un cane in così poco tempo.”