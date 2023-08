Suppletive Monza, Cappato: “Spero che Renzi cambi idea e che Pd e M5S si convincano della bontà della mia candidatura”

- Advertisement -

AgenPress. La candidatura di Marco Cappato alle suppletive di Monza ha ottenuto il sostegno di buona parte dei partiti d’opposizione. “Quando una candidatura ottiene il sostegno di Calenda e Bonelli, che non sono mai d’accordo su nulla, significa che c’è una potenzialità trasversale. Spero che Matteo Renzi voglia cambiare idea e che Pd e M5S si possano convincere della bontà della mia candidatura. Sono a disposizione di ogni confronto, anche pubblico“, così Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore di Eumans, al Tg Plus di Cusano Italia Tv condotto da Aurora Vena .

Matteo Renzi ha espresso dubbi sulla candidatura di Cappato, definendo la scelta di correre per il collegio di Monza una “battaglia di immagine”. “Le mie battaglie mi fanno rischiare 12 anni di carcere per aiutare le persone a non dover subire una tortura contro la propria volontà, non credo che siano battaglie di immagini. Ma non voglio convincere nessuno e non pretendo il sostegno come se sia qualcosa di dovuto. Io sono convinto che i temi che porto avanti per la vita della democrazia siano delle battaglie che hanno grandi potenzialità di consenso anche elettorale. I partiti ovviamente hanno logiche e dinamiche che rispetto. Pero se si vuole ce la si può fare. E ce la si può fare unendosi su una storia e degli obiettivi. Se invece le elezioni devono essere usate ogni volta per fare la prova di forza muscolare di un partito contro l’altro, la mia candidatura non sarà utile”, ha detto Cappato.