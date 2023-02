Superbonus, Selp: “Governo chiude imprese invece di riaprire cantieri”

- Advertisement -

AgenPress. “Il decreto legge varato dal Governo, riguardante il blocco degli sconti in fattura e le cessioni del credito di imposta, metterà in ginocchio tante imprese edili impegnate nel superbonus.

Le enormi difficoltà incontrate in questi mesi nel trasformare i crediti in liquidità, finiranno per acuirsi. Da Palazzo Chigi tanti italiani attendevano soluzioni per riaprire i cantieri, ed invece si finirà per chiudere le imprese e aumentare la disoccupazione. Sarebbe opportuno convocare immediatamente le parti sociali e spiegare le ragioni del provvedimento che non possiamo che giudicare assai impattante sull’economia del Paese”.

Lo afferma in una nota il segretario nazionale della Confederazione Selp, Giovanni Centrella, commentando i provvedimenti assunti dal Governo sul superbonus.