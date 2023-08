Superbonus. Castellone (M5s), menzogne Meloni nascondono tagli. Polverizzata ogni promessa elettorale

AgenPress – “Nei decenni passati abbiamo conosciuto i tre principali pilastri dell’austerità: privatizzazioni, precarizzazione selvaggia del lavoro, avanzo primario di bilancio, con un’Italia ridotta allo stato larvale, con salari reali in diminuzione e con una crescita a dir poco asfittica. Dopo appena 10 mesi di (non) governo, e alla vigilia della Legge di bilancio, l’Esecutivo li ha riesumati tutti, polverizzando ogni promessa elettorale e professione di sovranismo”.

Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

“Per nascondere tutto questo, purtroppo, oggi Giorgia Meloni non ha saputo far altro che raccontare l’ennesima menzogna sul Superbonus, i cui presunti sprechi costringerebbero il Governo a non poter disporre di molte risorse.

Ebbene, la Guardia di finanza, nell’ultimo rapporto annuale, ha certificato che i crediti fiscali inesistenti legati al Superbonus hanno pesato solo per 360 milioni, ovvero lo 0,5% del valore di tutti i crediti fiscali legati al Superbonus. La verità, come ammesso dallo stesso consigliere economico di Giorgetti in uno studio, è “che se si considera adeguatamente l’effetto di retroazione fiscale, l’impatto del Superbonus sulle finanze pubbliche è addirittura positivo, nel senso che l’incremento di Pil generato comunque a debito, cioè facendo deficit, sarebbe superiore all’impatto sul debito, migliorando in termini percentuali il rapporto debito-pil”.