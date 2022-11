AgenPress. Sulla data delle prossime elezioni regionali del 2023 si apre la discussione.

“In questa fase sono l’unico presidente in Italia che non ha una legge che consente di fissare la data” per le elezioni, afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Potrei averla ma credo che a questo punto ci sara’ un intervento nazionale per mettere insieme tutte le Regioni, in modo che ci sia una scelta che sia coordinata e che abbia un minimo di logica. Penso che ci penserà il governo”.

“Credo che la cosa piu’ importante sia cercare di andare avanti – sottolinea Fontana – e tentare una campagna elettorale che sia sui contenuti, sulle cose fatte e su quelle da fare, sui programmi alti che stiamo predisponendo per la nostra Regione”.

Il Molise è tra le quattro regioni che nel 2023 andranno alle urne per le elezioni Regionali (Molise, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia).

Sul tavolo ci sono diverse ipotesi se non viene stabilita una data unica.

Ad esempio in Molise la più probabile è quella del voto tra maggio e giugno. Nel caso invece di un election day insieme alle Amministrative va predisposto un provvedimento nazionale, altrimenti varranno le norme locali secondo le quali le Regionali, sempre in Molise, possono essere fissate dal presidente della Regione in una data che deve essere compresa tra i due mesi precedenti la scadenza della legislatura e i due mesi