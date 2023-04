Sudani. Tajani, situazione tesa ma gli italiani stanno bene. Restino a casa. 150 presenti nel paese

- Advertisement -

AgenPress – “In collegamento telefonico da Tokyo con il nostro Ambasciatore in Sudan seguo gli sviluppi a Khartoum. La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con l’Ambasciata d’Italia in Sudan. Il nostro invito è quello di non abbandonare le proprie abitazioni”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Seguo con attenzione quanto sta succedendo a #Khartoum. La nostra Ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato i connazionali di restare in casa. L’Unità di Crisi monitora gli sviluppi. Appello al dialogo e a cessare le violenze”

Gli italiani residenti stabilmente in Sudan sono circa 150, di cui quasi una metà nella capitale Khartoum. Si tratta per lo più di dipendenti dell’Ambasciata, dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di ong e di piccoli imprenditori.