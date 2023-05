Sudan. Onu, potrebbero fuggire oltre 800mila persone. Esercito e ribelli dicono sì a colloqui in Arabia Saudita

- Advertisement -

AgenPress – “Più di 800.000 persone” potrebbero fuggire dal Sudan, dove è in corso una guerra civile. Lo ha detto l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi. “Speriamo che non si arrivi a tanto, ma se le violenze non cesseranno, vedremo più persone costrette a fuggire dal Sudan in cerca di sicurezza”.

Almeno 73.000 persone sono già scappate dal Sudan e sono arrivate nei Paesi confinanti. È la prima volta che l’Unhcr pubblica una cifra così precisa – 800 mila – per quantificare il numero di persone totale che potrebbe fuggire nei Paesi vicini. In precedenza l’agenzia dell’Onu aveva parlato di “centinaia di migliaia” di persone.

I generali in guerra hanno accettato di inviare i propri rappresentanti per i negoziati, probabilmente in Arabia Saudita, ha detto oggi l’alto funzionario delle Nazioni Unite nel Paese Volker Perthes, anche se nella capitale Khartoum l’esercito e i ribelli hanno continuato a bombardare nonostante l’estensione del cessate il fuoco.

Se i colloqui avranno luogo, si concentreranno sulla creazione di un cessate il fuoco “stabile e affidabile” monitorato da osservatori nazionali e internazionali, ha affermato Perthes, ma ha avvertito che ci sono ancora difficoltà nei negoziati.