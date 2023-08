Sudan: oltre due milioni di bambini costretti a fuggire a causa del brutale conflitto

- Advertisement -

AgenPress. Almeno due milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case dallo scoppio del conflitto in Sudan – quattro mesi fa – una media di oltre 700 nuovi sfollati ogni ora. Mentre la violenza continua a devastare il Paese, si stima che oltre 1,7 milioni di bambini si stiano spostando all’interno dei confini sudanesi e più di 470.000 hanno attraversato i Paesi confinanti.

Attualmente, quasi 14 milioni di bambini hanno urgente bisogno di sostegno umanitario, molti dei quali affrontano ogni giorno minacce multiple ed esperienze terrificanti. Oltre ai punti caldi del conflitto, come il Darfur e Khartoum, i pesanti combattimenti si sono ora estesi ad altre aree popolate, tra cui il Kordofan meridionale e occidentale, limitando la fornitura e l’accesso ai servizi salvavita per coloro che ne hanno urgente bisogno.

L’ultima Integrated Food Security Phase Classification (IPC) riporta che l’insicurezza alimentare è in aumento, stimando che 20,3 milioni di persone in Sudan saranno in condizioni di insicurezza alimentare tra luglio e settembre 2023, di cui almeno la metà bambini. Ciò significa che più di 10 milioni di bambini saranno probabilmente costretti a ridurre la quantità o la qualità del cibo che consumano per sopravvivere. In molti casi, le famiglie saranno costrette a fare entrambe le cose.

“Con oltre due milioni di bambini sradicati a causa del conflitto in pochi mesi e innumerevoli altri intrappolati nella sua spietata morsa, l’urgenza della nostra risposta collettiva non può essere sopravvalutata”, ha dichiarato Mandeep O’Brien, Rappresentante dell’UNICEF in Sudan. “Stiamo ascoltando storie inimmaginabili di bambini e famiglie, alcuni dei quali hanno perso tutto e hanno dovuto vedere i loro cari morire davanti ai loro occhi. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: Abbiamo bisogno di pace ora perché i bambini possano sopravvivere”.

Con l’inizio della stagione delle piogge, molte case sono state distrutte dalle inondazioni, con conseguente fuga di altre famiglie dalle proprie aree. Inoltre, il rischio di epidemie come colera, dengue, febbre della Rift Valley e chikungunya è significativamente più alto durante il periodo delle piogge. Attualmente, più di 9,4 milioni di bambini non hanno accesso all’acqua potabile in Sudan e 3,4 milioni di bambini sotto i 5 anni sono ad alto rischio di malattie diarroiche e colera.

La violenza continua a ostacolare la fornitura di servizi sanitari e nutrizionali, mettendo a rischio milioni di bambini. A Khartoum, nelle regioni del Darfur e del Kordofan, meno di un terzo delle strutture sanitarie è pienamente funzionante. L’insicurezza e lo sfollamento impediscono ai pazienti e agli operatori sanitari di raggiungere gli ospedali e le altre strutture sanitarie, molte delle quali sono state attaccate e distrutte.

I sistemi sanitari degli altri 11 Stati sono sovraccarichi a causa del massiccio spostamento delle popolazioni dai punti caldi a questi Stati meno colpiti. Secondo fonti dell’UNICEF, in tutti gli Stati del Sudan si registrano gravi carenze e scorte di medicinali e forniture, compresi articoli salvavita.

Nelle aree con un elevato numero di sfollati interni e dove i sistemi sanitari sono sotto pressione – come gli Stati del Nilo Blu e del Nilo Bianco – stanno riaffiorando focolai di malattie, tra cui il morbillo, con morti associate.

La combinazione letale di morbillo, malnutrizione e sfollamento mette a rischio la vita dei bambini se non si interviene con urgenza. Mentre il conflitto continua a devastare il Paese, quasi 700.000 bambini affetti da malnutrizione acuta grave rischiano di non sopravvivere senza cure, 1,7 milioni di neonati rischiano di non ricevere vaccinazioni salvavita e un’intera generazione di bambini rischia di non avere accesso all’istruzione.

Negli ultimi quattro mesi, l’UNICEF ha fornito servizi di salute, nutrizione, acqua, servizi igienici e sanitari (WASH), istruzione e protezione a oltre 4 milioni di bambini, madri e famiglie in tutto il Sudan. Nei prossimi 100 giorni, l’UNICEF ha urgentemente bisogno di 400 milioni di dollari per sostenere e ampliare la sua risposta alla crisi a sostegno dei bambini più vulnerabili.

L’UNICEF continua a chiedere a tutte le parti coinvolte nel conflitto di dare priorità alla sicurezza e al benessere dei bambini, di garantire la loro protezione e di consentire un accesso umanitario senza ostacoli alle aree colpite. Il supporto umanitario salvavita deve essere fornito senza indugio per proteggere e salvaguardare i diritti di milioni di bambini vulnerabili.