Sudan. Oltre 600 morti e 3.500 feriti. Si continua a sparare nella città di Khartoum

AgenPress – Sono oltre 600 i morti dei combattimenti in Sudan tra l’esercito regolare e i paramilitari delle Forze di sostegno rapido in corso dal 15 aprile. A riferirlo il ministro della Sanità di Khartoum, Ibrahim Haizam, secondo cui nelle strade si trova “un gran numero” di cadaveri che non sono stati portati via a causa dell’intensità degli scontri. Con il rischio, ha avvertito, di epidemie, mentre un terzo degli ospedali della capitale non è operativo.

Si continua a sparare nella città di Khartoum, dopo che il generale più importante del Sudan ha dichiarato l’impegno dell’esercito a favore di un governo a guida civile. Le forze armate stanno combattendo contro un gruppo paramilitare rivale in una sanguinosa lotta per il potere che ha fatto deragliare le speranze di transizione democratica del Paese. Nel suo primo discorso da quando il conflitto ha travolto il Sudan quasi una settimana fa, il capo dell’esercito Gen. Abdel Fattah Burhan ha promesso che l’esercito e garantiranno la “transizione sicura verso un governo civile” nella vasta nazione africana. L’annuncio di Burhan è arrivato in occasione della festività musulmana Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan e del suo mese di digiuno. Entrambe le parti avevano rilasciato dichiarazioni in cui affermavano di aver concordato una tregua di tre giorni per consentire alla popolazione di festeggiare, ma i residenti continuavano a sentire gli spari in alcune zone della capitale un’ora dopo l’entrata in vigore della tregua. Altri due tentativi di cessate il fuoco sono rapidamente falliti.