Sudan. Nonostante la tregua attacchi aerei colpiscono Khartoum. Milioni di persone intrappolate

AgenPress – Gli attacchi aerei hanno colpito la capitale del Sudan, Khartoum, nonostante una tregua mirata a consentire la fuga dei civili.

L’esercito ha detto che stava attaccando la città per stanare i suoi rivali paramilitari, le Forze di Supporto Rapido (RSF).

I combattimenti si sono intensificati anche se le parti in guerra hanno dichiarato che avrebbero esteso la tregua di altri tre giorni.

Sono stati segnalati più di 500 morti con il numero reale di vittime ritenuto molto più alto. Milioni di persone rimangono intrappolate a Khartoum.

Il comandante dell’esercito Gen Abdel Fattah al-Burhan e il capo della RSF Gen Mohamed Hamdan Dagalo, meglio noto come Hemedti, sono in lizza per il potere – e sono in disaccordo in particolare sui piani per includere la RSF nell’esercito.

I generali hanno concordato una tregua umanitaria dopo intensi sforzi diplomatici da parte dei paesi vicini, Stati Uniti, Regno Unito e Nazioni Unite. È stato esteso, ma non ha tenuto.

Secondo l’esercito non è chiaro cosa faranno nella fase successiva dell’accordo raggiunto con la mediazione statunitense e saudita.

Il paese è ora in una guerra civile, afferma l’uomo d’affari e filantropo sudanese Mo Ibrahim, e non si deve permettere che il conflitto si estenda oltre i suoi confini e diventi regionale.

“Non vogliamo un’altra Siria”, ha detto aggiungendo che era difficile per entrambe le parti vincere a titolo definitivo. I combattimenti si concentrano principalmente nel nord di Khartoum, vicino alla confluenza del Nilo Azzurro e del Nilo Bianco, ma proprio dall’altra parte della città le persone sono ammassate le loro case, chiedendosi se sia più pericoloso restare o andarsene.