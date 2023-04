Sudan. Evacuati diplomatici e cittadini stranieri. Tajani, nelle prossime ore rientreranno i nostri connazionali

Ci sono state richieste disperate di aiuto da parte di molti studenti stranieri – provenienti dall’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente – anche loro bloccati a Khartoum, una città di circa sei milioni di abitanti.

File di convogli stanno lasciando il paese col personale delle ambasciate e loro connazionali. Dietro c’è l’accordo con i due eserciti rivali in guerra, ma resta la preoccupazione per l’incolumità dei civili, anche sudanesi. 600 le vittime da quando è cominciato il conflitto tra l’esercito regolare (Saf) e le milizie ribelli (Rsf).

Fonti che arrivano da diplomatici sul posto parlano di situazione “estremamente preoccupante”. A Khartoum “il passaggio sicuro dei cittadini stranieri è ancora in fase di negoziazione, l’esercito potrebbe usare il processo per migliorare la propria immagine”, scrive Bloomberg. “Nessuno è in grado di stabilire un percorso terrestre sicuro per la fuga dei civili”.

La difesa italiana ha avviato l’operazione di evacuazione degli italiani: “Già decollati due c-130 dell’aeronautica militare alle 13.55 ora italiana da Gibuti alla volta di Khartoum con a bordo personale delle forze speciali dell’esercito italiano e dei carabinieri. La sicurezza degli aeroporti è assicurata dai fucilieri dell’aria dell’aeronautica militare”, ha spiegato il ministro della difesa Guido Crosetto. “Entro questa notte arriveranno in Italia” , ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani.

L’unità di crisi della Farnesina, insieme alla Presidenza del Consiglio e ai Servizi di Sicurezza lavorano sin dall’inizio del conflitto per rimpatriare i nostri connazionali – 150 circa – tutti a Khartoum. L‘evacuazione dei connazionali avviene con velivoli militari da Gibuti, insieme agli italiani ci sono membri della Nunziatura apostolica e cittadini di altri Paesi europei.

“I nostri connazionali sono stati contattati, anche durante la notte, dall’Unità di crisi del ministero. Chiamati uno per uno: stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dirvi per ragioni di sicurezza”, ha precisato il capo della Farnesina arrivando al Salone del Mobile di Milano.