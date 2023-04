Sudan. Antony Blinken: “Raggiunto accordo di un cessate il fuoco di 3 giorni”

- Advertisement -

AgenPress. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che le fazioni in guerra in Sudan hanno concordato un cessate il fuoco, “a partire dalla mezzanotte del 24 aprile, per una durata di 72 ore”.

L’accordo tra le forze armate sudanesi SAF, e le forze di supporto rapido RSF è arrivato “a seguito di intensi negoziati nelle ultime 48 ore”. “Per sostenere una fine duratura dei combattimenti, gli Stati Uniti si coordineranno con i partner regionali e internazionali e le parti interessate civili sudanesi, per assistere nella creazione di un comitato per supervisionare la negoziazione, la conclusione e l’attuazione di una cessazione permanente delle ostilità e accordi umanitari in Sudan” ha affermato Blinken.